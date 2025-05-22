Göçmenlere keyfi gözaltı ve kodlama

Haber Merkezi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, gözaltına alınıp kod “G-207” ile sınır dışı edilen mülteci hakları savunucusu Taha Elgazi için TBMM’de açıklama yaptı. Karaca “göçmen ve mültecilere uygulanan muğlak ve keyfi kodlar kaldırılmalıdır” dedi.

Göçmen ve mülteci hakları savunucusu Taha Elgazi, geçtiğimiz günlerde “adres teyidi” gerekçesiyle gözaltına alınıp ardından geri gönderme merkezine gönderilmişti. Elgazi’nin ardından eşinin de GGM’ye gönderilmesinin ardından çift sınır dışı edilmişti.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca “Taha Elgazi gözaltına alındıktan sonra nereye götürüldüğü uzun süre öğrenilemedi. Eşi ne bilgi alabildi ne de avukatı. Günlerce yoklukla, belirsizlikle baş başa bırakıldılar. Sonra ne oldu? Elgazi’ye ‘G-207’ adı verilen bir idari tahdit kodu uygulandığı öğrenildi. Bu kod, ‘provokatif eylem şüphesi’ demek. Yani iktidarın hoşuna gitmeyen her söz, her hak talebi ‘tehlike’ ilan ediliyor.” dedi.

Taha Elgazi’nin ne yaptığını soran Karaca “AKP’nin göçmen ve mülteci politikalarını eleştirdi, çocukların eğitim haklarını savundu, emeği sömürülen göçmen işçilerin yanında durdu, öldürülen mültecilerin faillerinin peşine düştü, AKP’nin propagandasını yaptığı ‘mültecilere ev sahipliğinin’ gerçek yüzlerini konuştu. Tam da bu yüzden hedefe alındı. Önce vatandaşlığı iptal edildi ve sonra sınır dışı edildi.” dedi.