Göçmenlere oturma ve çalışma izni kolaylaşıyor

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Avrupa Birliği’nde (AB) birçok ülke göçmen düşmanı adımlar atarken İspanya’da hükümet, yabancılara oturma ve çalışma izni verilmesini kolaylaştıran yasa değişikliğini kabul etti. Yeni düzenlemeyle yılda 300 bin göçmene oturma izni verilmesinin önü açıldı.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve sol partilerin ittifakından kurulan sol azınlık koalisyon hükümetinin yaptığı değişiklikle İspanya’da oturma izni için koşulların hafifletilmesini de öngörüyor.

Değişiklik uyarınca iş arama süreci için verilen üç aylık vizenin süresi de bir yıla çıkarılıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerinin haftada çalışabilecekleri saat sayısı artırılıyor ve aile birleşimi kolaylaştırılıyor. Göç Bakanı Elma Saiz, yasanın öncelikle halihazırda ülkede bulunan yabancılar için geçerli olacağını belirtti. Ülkenin yıllık 300 bine yakın yabancı işgücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Saiz, “Yabancıların, meslekî profillerine uygun bir iş bulmalarını ve şirketlerin ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne kavuşmalarını kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.