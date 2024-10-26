Göçmenleri alıkoyup gasp eden 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, bir evde alıkoydukları göçmenleri gasp eden 5 kişi tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim Çarşamba günü İzmir-Ankara yolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtaki 5 kişide yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Araçta ise 15 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyette verdiği çelişkili ifadeler sonrasında, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüphelilere ait cep telefonları mahkeme kararı ile incelemeye alındı.

Bir telefondaki fotoğrafta, bir evin içerisinde çok sayıda kişinin yere yatırıldığı, ellerinin arkadan plastik kelepçelerle bağlandığı ve 2 kişinin de tabancayla bu kişilerin başında beklediği görüldü.

Şüphelilerin göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlerle irtibata geçtikleri, göçmenleri Yunanistan'a kaçırmak için aralarında anlaşma yaptıkları ancak göçmenleri yurt dışına çıkarmadan bir arazide bırakarak organizatörleri dolandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler, 15 Suriyeliyi Kemalpaşa ilçesindeki 75.Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde günlük kiraladıkları tek katlı bahçe evine götürdüklerini, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörün anlaşmaya uymaması üzerine ikinci bir plan yaparak, aralarından 4 kişinin kendilerine polis süsü vererek eve baskın düzenlediklerini itiraf ettiler.

Zanlıların, göçmenleri evde yere yatırarak plastik kelepçe taktıkları, cüzdanlarındaki paraları ve cep telefonlarını gasp ettikten sonra olay yerinden gittikleri, daha sonra göçmenlerin de evden ayrıldıkları tespit edildi.

Mağdurların kimlik tespiti için yapılan çalışmalarda Suriyeli 4 kişinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği belirlenerek ifadeleri alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.