Göçmenleri taşıyan gemi ikinci kez Arnavutluk’ta

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Mahkeme kararları ve artan maliyetlere rağmen İtalya hükümeti, göçmenleri Arnavutluk’taki toplama merkezlerine göndermek için tekrar harekete geçti. İtalyan donanmasına ait “Libra” isimli gemi, 8 göçmeni Arnavutluk’un Shengjin limanına getirdi. Hangi ülkelerden geldikleri açıklanmayan göçmenler, Gjader’deki geri gönderme merkezine nakledilmeden önce sığınma işlemlerinden geçecek.

Roma Mahkemesi, 18 Ekim’de aldığı kararla daha önce getirilen 16 göçmenin geldikleri Bangladeş ve Mısır’ın “güvenli ülke” statüsünde olmadığına hükmetmişti. Mahkeme’nin kararı sonrası iki toplama merkezinde tutulan göçmenler İtalya’ya geri gönderilmişti. İtalya’nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni, kararı eleştirerek bunun neredeyse tüm göçmenleri Arnavutluk’la yapılan anlaşma dışında bırakacağını belirtmişti.