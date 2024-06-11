Göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: En az 38 kişi hayatını kaybetti

Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, 100 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Afrika Boynuzu’ndan gelen ve en az 250 göçmeni taşıyan tekne Yemen açıklarında alabora oldu.

BBC'nin haberine göre Aden’in doğusundaki Rudum’daki yetkililer, gemide bulunanların çoğunlukla Etiyopya’dan gelen ve Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen’i bir geçiş noktası olarak kullanan göçmenler olduğunu söyledi.

Rudum Bölge Müdürü Hadi Al-Khurma, balıkçılar ve bölge sakinlerinin 78 göçmeni kurtarmayı başardığını ancak en az 100 kişinin kayıp olduğunu söyledi.