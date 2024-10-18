Göçmenleri taşıyan tekne Manş Denizi’nde battı: 1 bebek öldü

Yasa dışı göçmenleri taşıyan teknenin Manş Denizi’nde batması sonucu 1 bebek hayatını kaybederken 65 kişi kurtarıldı.

Fransa’dan Almanya’ya geçmeye çalışan yasa dışı göçmenleri taşıyan tekne Fransa’nın kuzeyindeki Wissant açıklarında battı. Teknenin aşırı dolu olduğunu söyleyen yetkililer, bazıları denize düşmüş 65 kişinin kurtarıldığını söyledi. Bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

"YETKİLİLER TEKNEYİ AŞIRI DOLU BİR HALDE BULDU"

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Yetkililer, tekneyi aşırı dolu bir halde buldu. Bazı insanlar denize düşmüştü" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

3 Eylül’de de bir teknenin Fransa sahillerinde batması sonucu 6’sı çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti. İngiltere İçişleri Bakanlığı verilene göre, 2024 yılının başından bu yana 26 binden fazla göçmen İngiltere’ye ulaştı.