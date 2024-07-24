Göçmenlerin seçim telaşı

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ABD'de başkanlık seçimi kaosu sürerken yüzlerce göçmen ABD’ye girmek üzere Meksika’nın güneyinden yaya olarak yola çıktı. VOA Türkçe’nin haberine göre ondan fazla ülkeden 3 bini aşkın göçmen ABD sınırına ulaşabilmek için pazar günü Meksika'nın güney sınırından yürümeye başladı.

Göçmenler kasım ayında yapılacak seçimlerden önce ABD sınırına ulaşmayı umduklarını, çünkü Donald Trump'ın kazanması halinde sınırı sığınmacılara kapatma vaadini yerine getireceğinden korktuklarını söylüyor.