Göçük altında kalan şantiye müdürü 4 gündür bulunamadı

Haber Merkezi

Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyünde 17 Kasım tarihinde demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım’ı arama çalışmaları dördüncü gününü de geride bıraktı.

AA’da yer alan habere göre 66 yaşındaki Yıldırım’ın, maden ocağında çalışmaları sahada denetlerken ayağının kayması sonucu heyelanlı bölgeye düştüğü ve ardından gelen toprak yığınının kaymasıyla göçük altında kaldığı öğrenildi. Bölgede gece boyunca ara verilen arama çalışmaları, dün de gün boyu sürdü.