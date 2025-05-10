Göçük altında yaşamını yitirdi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde kanalizasyon kazısı esnasında göçük altında kalan işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Merkez Mahallesi’ndeki bir sitede kanalizasyon hattına bağlantı yapılmak üzere kanal açma çalışması sırasında dün göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk sevk edildi. Göçük altında kalan 34 yaşındaki işçi Cüneyt Ünlü, kepçe ve ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.