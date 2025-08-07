Godfried Frimpong Kasımpaşa'da

İSTANBUL,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Portekiz ekibi Moreirense forması giyen 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Godfried Frimpong'u transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Godfried Frimpong,İstanbul’da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Frimpong’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Kasımpaşa cumartesi günü saat 21.30'da Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FOTOĞRAFLI