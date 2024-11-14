"Godot'yu Beklerken’i Beklerken" oyunu 1 Aralık'ta Tatavla Sahne'de

Tiyatro Dok Stüdyo, sahne ışıklarının dışında, perde arkasında, tiyatronun dünyasında sıkışıp kalmış iki yedek oyuncunun hikayesi 'Godot'yu Beklerken’i Beklerken’i sahneye taşıyor.

Dave Hanson’ın kaleme aldığı, Kerem Şen’in yönettiği oyunda, zamanın durduğu ve her şeyin aynı kalacağı hissi, komik ve düşündürücü bir şekilde işleniyor.

Oyun, seyircilerini, yalnızca sahnede değil, yaşamın her alanında beklemenin anlamını sorgulamaya davet ederken, Beckett’in dünyasına dair beklenmedik bir anlayış sergiliyor.

Godot'yu Beklerken’i Beklerken oyunu 1 Aralık saat 19.00'da Tatavla Sahne'de seyircisiyle buluaşacak.

OYUNUN KÜNYESİ

Yazar: Dave Hanson

Yönetmen: Kerem Şen

Oyuncular: Refika Kollak Vural, Serhan Çatalay, Vahap Vural