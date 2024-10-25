Gökan Zeybek: "AYM belediyelerin yetki alanına giren müdahaleleri mümkün kılan düzenlemeleri iptal etti"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Anayasa Mahkemesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın altyapı tesislerinin inşası ve kentsel dönüşüm gibi belediyelerin yetki alanına giren konulara müdahalesini mümkün kılan düzenlemeleri iptal ettiğini açıkladı.

Zeybek’in konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

“Türkiye’de gittikçe otoriterleşen iktidarın eğilimlerinden biri de merkezi yönetimin görev alanını genişleterek, yerel yönetimlerin görev alanlarına müdahale etmek ve etki alanını kısıtlamaya yönelikti. Meclis grubumuzun başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, altyapı tesislerinin inşası ve kentsel dönüşüm gibi belediyelerin yetki alanına giren konulara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın müdahalesini mümkün kılan düzenlemeleri iptal etti.

Kentlerimizin ve halkımızın faydasına olacak tüm süreçlerde merkezi yönetim ve yerel yönetimlerimiz arasındaki koordinasyonu sağlamaya yönelik hassasiyetimizi korurken; yerel yönetimlerimizin bürokratik etki alanına ve çalışma biçimine olumlu etkisi olacak bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz.”