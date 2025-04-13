Gökan Zeybek: Bu memleketin kadınlarına saygı duymayı size öğreteceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a yönelik ifadelere ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Zeybek, "Bu ahlaksızlıklarınızla birlikte gideceksiniz. Çok değerli yol arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi. Zeybek "Bu memleketin kadınlarına saygı duymayı size öğreteceğiz o küçük zihinlerinize bunu kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Ayağınızı denk alın. Bir yanda İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e diğer yanda Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'a alçak ve yobaz ifadelerle saldırıyorsunuz, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz seviyesiz ahlaksızlar. Biz saygı çerçevesinde kaldıkça arsızca salyalarınızı saçıyorsunuz. Her bir ifadenizin hukuk önünde hesabını vereceksiniz.

"SADECE BİR HAKARET DEĞİL, KADIN SİYASETÇİLERİMİZE YÖNELİK SİSTEMLİ BİR NEFRETİN AÇIK AÇIK İFADESİDİR"

AK Partili Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e 'kiralık' diyerek siyasetteki çürümüş zihniyeti bir kez daha gösterdi. Bu, sadece bir hakaret değil, kadın siyasetçilerimize yönelik sistemli bir nefretin açık açık ifadesidir. Sinem Hanım hakkında ise kirli dille söylenen sözlerin asıl sebebi 30 yıl sonra Üsküdar Belediyesini kaybetmenin hırsıdır.

Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’a yönelik ahlaktan yoksun akıl almaz ithamlarınızı bin misli şekilde size iade ediyoruz. Alışacaksınız. Sizin mide bulandırıcı devriniz bitiyor. Bu memleketin kadınlarına saygı duymayı size öğreteceğiz o küçük zihinlerinize bunu kazıyacağız. Bu ahlaksızlıklarınızla birlikte gideceksiniz. Çok değerli yol arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız."

NE OLMUŞTU?

Televizyon yorumcusu Fuat Uğur'ın Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkındaki "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim" ifadeleri kamuoyunda tepki topladı. Üsküdar Belediyesi Uğur'un söylemleriyle ilgili hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Öte yandan AKP Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e “Kiralık vekil” demişti. Hürriyet, Ustaoğlu'na sarf ettiği sözler için "Terbiyesiz. Sayın başkan bu hadsiz adamı yetkileriniz çerçevesinde uyaracak mısınız? Sen kimsin de bana kiralık diyorsun lan? Senin karın olsa kızın olsa ne yapacaksın? Ayıp değil mi, ne biçim insanlarsınız?" dedi.