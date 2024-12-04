Gökan Zeybek, CHP'nin potansiyel oy oranını açıkladı: 32 haftadır bütün anketlerde birinciyiz

CHP tarafından düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı”, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Florya’daki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

İPA Havuz’da düzenlenen çalıştayın açılış konuşmalarını, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalıştayın “ufuk turu” bölümüne konuşmacı olarak katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuşmasında partisinin potansiyel oy oranını açıkladı.

"Bugün bir seçim olması durumunda ulaşabileceğimiz oy yüzde 47" diyen Zeybek, "Bütün bunların altında yatan nedir diye baktığımızda başta büyükşehir belediyelerimizin sosyal politikalarının bu konuda ivmeyi son derece yükselttiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM YATIRIMLARI' VURGUSU

Zeybek, şöyle devam etti: "Şimdi sizlerden en temel isteğimiz şudur. Yerel yönetimlerdeki yapılmış olan çalışmaların, partimizin belediye ve yerel yönetim oylarını yukarıya çekerken bunun kalıcı bir biçimiyle siyasal seçime de genel seçime de yansıyacak bir hale dönüşmesi lazım. Yani bu politikalarımızın etkin bir biçimiyle yayılması, duyurulması ve bunun sahiplenilmesi gerekiyor. İktidar, türlü biçimlerle belediyelerimizin partimizi yukarıya çekiyor olmasından, belediyenin anketlerdeki oylarının çok yükselmesinden dolayı bizim ölçtüğümüzden 10 kat fazla onlar ölçüyorlar ve neyin başarılı olduğunu gördüler. Bunların başında da eğitime yapmış olduğumuz yatırımlar var.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 kreş adı altında başladı ve 105 tane kreş açıp geri kalanlarının da inşaatlarının devam ettiği bir dönemde yaratılmış olan ivmenin nasıl sonuçlar doğurduğunu ya da başka belediyelerimizde, Adana’da, Sarıyer’de, Mersin’de bütün belediyelerimizin ortaöğretim sınavlarını, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle ilgili açmış olduğu kurs merkezlerinin, akademilerin nasıl seçmende karşılık bulduğunu hepimiz görüyoruz."

"BÜTÜN ANKETLERDE BİRİNCİ PARTİYİZ"

"Biz iktidara gidiyoruz" diyen Zeybek, "32 haftadır bütün anketlerde birinci partiyiz. Her hafta 8 ile 10 bin arasında yeni üye kayıt yapıyoruz. CHP’nin belediyelerdeki başarımızdan kaynaklanarak, parti genel politikalarındaki istikrardan kaynaklanarak üye sayımızda ciddi bir artış vardır. Bu da bizim iktidara gideceğimizin açık bir işaretidir ama Türkiye iktidarına gittiğimizde bize 20 bin civarındaki üst düzey yönetici, bürokrat ya da genel müdür, daire başkanı, strateji başkanı, bütçe başkanı gibi kadrolara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Zeybek, şunları ifade etti: "Biz bu kadroları 1990’larda kamuda görev yapmış olan en son SHP-DYP hükümeti döneminde görev yapmış olan bürokratlardan temin edemeyeceğimize göre, yeni sürdürülebilir yönetim anlayışımıza uygun genç ve nitelikli kadroların belediyelerde istihdamını geliştirilmesi, onların desteklenmesi ve bir sonraki seçimde ülkeyi yönetecek olan partimizin, ülke yönetecek olan kadrolarını yetiştirme noktasında sizlerin hepinizin üzerinize tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum."