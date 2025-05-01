Gökan Zeybek: "Rant projesi, Kanal İstanbul propagandasının en başat savunucularından biri TRT'dir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından, "Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz." diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun TRT'nin kuruluş yıldönümünü kutladığı paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

"Ne devlet mirası TRT ne de siz milletin yanında asla değilsiniz. Milletin menfaatinde olan hiçbir şeyin yanında olmadığınız gibi bir de rant projesi olan Kanal İstanbul propagandasının dün olduğu gibi bugün de en başat savunucularından biri TRT'dir. Hatta bugün 'Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik.' şeklinde böbürlenerek ifade ettiğiniz açıklama bir kez daha gösterdi ki sizin için en önemlisi arsa pazarlamak. Bizim için önemli olan ise İstanbul'un yok olmaması gereken su havzaları, kentsel dönüşümü ve kamu kaynaklarının halkımız yararına kullanılmasıdır.

İktidarınız ve TRT gözden düşmüştür ve ayrıca tweetinizde bahsettiğiniz gibi hakikatten yana değil tam tersi kopmuştur. Korkulu rüyanız, Silivri zindanında demokrasi nöbetinde olan sayın Ekrem İmamoğlu’nun dikkatiyle bugün Kanal İstanbul yağma planınız deşifre olmuştur. Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'in de dediği gibi hodri meydan diyoruz; ve madem kendinize güveniyorsunuz İstanbullu Kanalı mı istiyor, İstanbul’un geleceğini mi istiyor görelim. Sizin için Körfez sermayesi ayrıcalıklı olabilir ama bizim dikkate aldığımız tek karar noktası bu cennet vatanın aydınlık yarınlarıdır."