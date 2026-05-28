Gökan Zeybek: Saray, butlan yoluyla CHP’yi yanına çekmeye çalışıyor

Kurban Bayramı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bayramlaşma programı düzenlendi. Burada bir araya gelen partililere seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Mutlak iktidarını sürdürmeye çalışan bugünkü saray yönetimi ilk yapılacak seçimlerde de butlan yoluyla ele geçirdiği CHP’yi yanına çekmeye çalışıyor” dedi.

Zeybek, parti üzerindeki baskılara değinerek şunları söyledi:

“2024 yılında Türkiye genelinde yüzde 38 oyla toplumun yüzde 65’inin yaşadığı belediyeleri yönetme yetkisini CHP’nin gösterdiği adaylara ve onun kadrolarına verildi. Birkaç ay sonra ‘Belediyeleri silkeleyin’ ile başlayan, yargı eliyle operasyonlara dönüşen süreçte çok sayıdaki arkadaşımızın, belediye başkanının, meclis üyesinin, bürokratın, il-ilçe başkanlarının, eski milletvekilinin, genel başkan yardımcılarının, Parti Meclisi üyelerinin tutuklanmaları sonucunda iktidarın CHP’yi ve belediyeleri silkeleyemeyeceği ortaya çıktı. Transferler yaptılar. Sorunlu ve sıkıntılı kimi belediye başkanlarını transfer ettiler ama CHP tam 114 haftadır Türkiye’nin birinci partisidir ve tüm anketlerde de Türkiye’nin birinci partisidir. Yargı eliyle, belediyelere yapılan operasyonlarla CHP’yi küçültemeyenler, partinin gelecekteki adayını cumhurbaşkanı, milletvekillerini parlamentoda çoğunluk sayısına ulaştırabileceğinden endişe duyanlar şimdi 2002 yılında hayata geçirdikleri, her seçimde tekrarladıkları bir oyunu yeniden hayata geçirmeye çalışıyorlar.

“ELE GEÇİRİLEMEYEN TEK KALE CHP”

1998 kurultayında CHP’nin Genel Başkan adayı Sayın Ertuğrul Günay’ı kendi listelerinden milletvekili yapanlar, 2007 yılında Anavatan Partisi’nin Genel Başkanı Erkan Mumcu’yu listelerinde milletvekili yapanlar, 2011’de Mehmet Ağar’ı, Demokrat Parti’yi yanına çekenler, 2015 yılında bu kez Süleyman Soylu’yu, Numan Kurtulmuş’u kendi yanına çekenler, 2018 yılına geldiğinde Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni iktidarının yanına çekenler, 2023 yılına geldiğinde Doğu Perinçek’i, Demokratik Sol Parti’yi yanına çekerek mutlak iktidarını sürdürmeye çalışan bugünkü saray yönetimi ilk yapılacak seçimlerde de butlan yoluyla ele geçirdiği CHP’yi yanına çekmeye çalışıyor. Buna müsaade edecek miyiz? Ele geçirilemeyen tek kale CHP. Bir santim eğilmeyen, bir adım geriye gitmeyen, çalışkan, üretken; 110 miting, 150’den fazla seçim mitingiyle cumhuriyet tarihinde, CHP tarihinde şimdiden efsane olmuş ve ‘Seçimi kazanamazsam o gün görevi bırakırım’ diyecek kadar özgüvene sahip Özgür Özel’i, onun genel başkanlığını iktidara, saraya bırakacak mıyız?

“SOKAĞIN SESİNDEN KAÇILMAZ”

Bugün yargı tümüyle iktidarın kontrolüne geçmiştir. YSK, son operasyonla iktidarın dediğinden başka bir şey yapamaz hâle gelmiştir. Şimdi Parti Meclisi’ni toplayacağız. Parti Meclisi, CHP’nin en yetkili karar organı. Parti Meclisi toplanacak ve kurultay kararını alacağız. Gerekirse kurultay delegelerini, ister öncekileri, ister şimdikileri, ister üyeleri; herkesin imzasını toplayıp o kurultayı yapacağız. CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel, 5’inci kez CHP’nin Genel Başkanı olacaktır. Milletvekili grubumuz genel başkanımızın yanındadır. Parti Meclisi grubumuzun çoğunluğu genel başkanımızın yanındadır. Disiplin kurulu yanındadır. İl başkanlarımızın tamamı yanındadır. İlçelerimiz yanındadır. Örgütümüz genel başkanının yanındadır. Şimdi Genel Başkanımız Özgür Özel’in mesajını bir kez daha söylüyorum. ‘Getirin. Delegenin mi seçmesini istiyorsunuz? Bir hafta sonra, iki hafta sonra pazar günü sandığı koyalım. 1 milyon 950 bin, 2 milyon üyemiz gelsin. Üyeler, CHP’nin kimin yöneteceğine karar versin. Eğer sandıktan yüzde 85 ve üzerinde Özgür Özel çıkmazsa o olmadığı gibi bizler de çekilelim. Siz yüzde 10’la gidin, saraya hizmet edin. Milletten korkulmaz, sokağın sesinden kaçılmaz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.”