Gökan Zeybek'ten AKP'ye 'Gaziosmanpaşa' tepkisi: "Yüzleri hiç kızarmadan demokrasi ayıbını kutluyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili seçilen AKP'li Eray Karadeniz'i kutlama görüntülerine ilişkin "Yüzleri hiç kızarmadan demokrasi ayıbını kutluyorlar. 'Milli irade' diye bağıranlar, halkın seçimini hiçe sayıp hukuksuzluğu meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu görüntüler kaybetmeyi hazmedemeyen bir iktidarın ibretlik öyküsüdür" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li Eray Karadeniz’in tutuklu CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkan vekili seçilmesi nedeniyle parti teşkilatını kutlama görüntülerine tepki gösteren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yüzleri hiç kızarmadan demokrasi ayıbını kutluyorlar! 'Milli irade' diye bağıranlar, halkın seçimini hiçe sayıp hukuksuzluğu meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu görüntüler kaybetmeyi hazmedemeyen bir iktidarın ibretlik öyküsüdür. İrade çiğneyen bu anlayışı değiştireceğiz. Sandığı da, adaleti de gerçek sahiplerine geri vereceğiz."