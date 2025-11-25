Gökçe Barajı'nda su seviyesi düştü: Yalova'da her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

Yalova’da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajında su seviyesinin yüzde 8’e düşmesinin ardından acil su eylem planı yapıldı.

Plan çerçevesinde 26 Kasım itibarıyla mahalle bazında akşam saat 20.00’den sabah 05.00’e kadar su kesintisi yaşanacak.

Yalova’ya Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalova'da yaşayanların içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 8 olarak ölçülürken, tahmini olarak kentin 15 günlük suyu kaldı.

Yalova Valiliği tarafından acil eylem planı kararları alındı. Tarımsal su tahsisleri durduruldu, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.

Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

HER GÜN PLANLI SU KESİNTİSİ

26 Kasım’dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00- 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapacak.

Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek.

Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.

Kocaeli Yuvacık Barajından tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı.

Orta vadede şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.

Sağlık Müdürlüğü su kalite kontrollerini artıracak, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacak.

Yaşlı ve engelli yurttaşların suya erişimi için özel destek sağlanacak.