Gökçe Gökçen: Çalık Başkanımıza yapılan artık apaçık bir işkencedir, bu iş bir eziyete dönüşmüştür

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adli Tıp Kurumu'nun tutuklu Mehmet Murat Çalık'ın sağlık tetkiklerinin yeniden yapılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu raporun kendisi bile geri dönülemez zararların ortaya çıkabileceğini açık açık gösteriyor. Tekrar tekrar yolculuk yaptırılarak, ailesiyle görüşmesi zorlaştırılarak, ameliyattan sonra kelepçe takılarak neyin amaçlandığını artık tüm toplum görüyor. Mehmet Murat Çalık Başkanımıza yapılan artık apaçık bir işkencedir, bu iş bir eziyete dönüşmüştür. Hasta hükümlüler açısından bile hukuk ve insanlığın gereği tedaviye erişimin sağlanmasıyken hakkında hiçbir karar olmayan, bir kumpasla tutuklu yargılanan başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın derhal serbest bırakılması gerekiyor."