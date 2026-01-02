Gökçe Gökçen'den Tayfun Kahraman tepkisi: Anayasa’nın bir maddesini kafanıza göre çöpe atamazsınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, tutuklu Tayfun Kahraman'ın MS atağı geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılması üzerine tepkide bulundu.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi kararını uygulamaktan kaçınmak, sadece hukuk sistemine değil artık insan canına telafisi imkansız zararlar veriyor. Gezi davaları toplumun gözünün önünde, sokağa çıkan halktan intikam alma amacıyla yürütüldü. Milyonlarca insan gençlerin önderliğinde sokağa çıktı. İktidarın baskıcı ve rantçı uygulamalarına karşı özgürlüklerini ve kentini savundu. Bu milyonların arasından Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman seçildi ve birbirinden bağımsız fiiller birbirine bağlanmadan, neden sonuç ilişkisi kurulmadan, ortaya bir suç iddiası bile konulmadan cezalandırıldı.

Tayfun Kahraman bugün yeniden hastanede, sağlığı her geçen gün hepimizi endişelendirirken adalet bekliyor. Açık konuşalım. Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması, 'herhangi bir sorun'muş gibi görüldüğü ve küçümsendiği sürece bu adaletsizliğin sonunun iyi bir yere varma olasılığı yok. Anayasa’nın bir maddesini kafanıza göre çöpe atamazsınız, herkesin masum olduğunu bildiği bir insanın sağlığıyla göz göre göre oynayamazsınız!"