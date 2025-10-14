Gökçe Gökçen: Gazeteci Hakan Tosun'a kimin neden saldırdığı derhal aydınlatılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sokakta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tosun'a yönelik saldırının derhal aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Gökçen, "Bu cinayet aydınlatılana kadar hiçbir gazeteci güvende olmayacak" dedi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Hakan Tosun'a kimin neden saldırdığı derhal aydınlatılmalı, avukatların uyardığı gibi dosyadaki eksik deliller tamamlanmalı ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilmelidir. Eleştirene ve konuşana dakikalar içinde soruşturma açmak, gözaltına almak için seferber olanların 27 saat boyunca endişeli aileyi habersiz bırakmasını anlamak mümkün değil.

Ülkemizde insan hayatının bu kadar ucuz olduğunu, doğa ve yaşam dostu bir gazetecinin göz göre göre bu şekilde katledildiğini kabul etmek çok zor. Tüm yakınlarına, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Bu cinayet aydınlatılana kadar hiçbir gazeteci güvende olmayacak. Tam da bu yüzden sormaya devam edeceğiz, aydınlatılana kadar: Hakan Tosun'a ne oldu?"