Gökçe Gökçen’den Bakan Tekin’e: “Öğrencilerin cihatçı militanlar gibi giydirilerek ellerine oyuncak silah verilmesi eğitimin ilkeleriyle nasıl bağdaştırılmaktadır?”

Konya Tahir Büyükkörükcü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 18 Aralık Dünya Arapça Günü nedeniyle yapılan müsamerede öğrencilerin eline silah verildi ve IŞİD militanı gibi giydirilip, oyun sahnelendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere tepki gösteren CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Gökçen, Tekin’e yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:



''Basına yansıyan görüntülerdeki etkinliğin düzenlenmesine kim ya da hangi kurum izin vermiştir? Söz konusu etkinlikte yer alan içerik ve görseller, Bakanlığınızın onayından geçmiş midir?



Bu tür etkinliklerde kullanılan temalar ve materyaller Bakanlığınızca denetlenmekte midir? Basına yansıyan görüntülerde sahnede Suriye Arap Cumhuriyeti Bayrağı görünmektedir. Bu bayrağın etkinlikte yer almasının gerekçesi nedir?

Öğrencilerin cihatçı militanlar gibi giydirilerek ellerine oyuncak silah verilmesi eğitimin amaç ve ilkeleriyle nasıl bağdaştırılmaktadır? Gerçekleştirilen bu etkinliğin öğrencilerin psikolojileri ve pedagojik gelişimleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiş midir? Bakanlığınızca etkinliği düzenleyenler hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?''