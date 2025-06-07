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Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 07.06.2025 16:00
  • Giriş: 07.06.2025 16:00
  • Güncelleme: 07.06.2025 16:07
Kaynak: Haber Merkezi
Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem, TSİ 15.46'da meydana geldi.

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