Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Deprem, TSİ 15.46'da meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ayion Oros (Yunanistan) - [130.85 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-07
Saat:15:46:13 TSİ
Enlem:40.2975 N
Boylam:24.1875 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/bmmD7ZfebA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi