Gökçeada açıklarında 'mako' cinsi mavi köpek balığı bulundu

Gökçeada'da, balıkçı İlker Özdemir, paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan 'mako' cinsi köpek balığı buldu. Balıkçı ağından kurtarılan köpek balığı tekrar denize bırakıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, balıkçı İlker Özdemir, balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldı. Özdemir ve arkadaşları Kaleköy Limanı açıklarında suda hareketsiz halde bir balık olduğunu fark etti.

Paragat ağlarına dolanmış halde avlanması yasak olan vahşi 'mako' cinsi köpek balığı bulan balıkçılar, köpek balığını sudan çıkarma anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

Balıkçı İlker Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez böyle bir tür ile karşılaştığını belirterek, "Balığı 40 metre suda kılıç balığı paragatı ağlarına dolanmış halde bulunduk. Paragattan sularla kıyılara yaslamış. Demek ki bu hayvan bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi. Devasa bir balık. Köpek balıkları kıyılara gelebiliyor. Bunlar vahşi hayvanlar. Plajlara gelir mi bilmiyorum ama dikkatli olalım. Etrafımıza bakalım. Hayatımda ilk defa bu tür bir balığı kıyıda gördüm" dedi.

Özdemir ve arkadaşları daha sonra paragat ağlarından kurtardıkları köpek balığını tekrar doğal ortamı olan suya bıraktı.

Köpek balığı kısa bir süre sonra tekneden uzaklaştı.



