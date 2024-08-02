Gökçeada'da Samanyolu Galaksisi görüntülendi

Gökçeada’da Samanyolu Galaksisi’nin büyüleyici görüntüsü time lapse ile kaydedildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Samanyolu Galaksisi görüntülendi.

Samanyolu Galaksisi’nin eşsiz güzellikteki görüntüsü time lapse tekniğiyle kaydedildi.

Gökçeada'nın doğal ortamında çekilen bu görüntüler, gökyüzü tutkunları ve fotoğraf meraklıları için büyüleyici anlar sunuyor.

TİME LAPSSE NEDİR?

Time lapse (Zaman atlamalı fotoğrafçılık) bir fotoğrafçılık tekniğidir. Film kareleri yakalanır (saniyedeki kare sayısı), sekansı görüntülemek için kullanılan frekanstan çok daha fazla yayılır.

Bu teknik ile normal hızda oynatıldığında, zaman daha hızlı ilerliyor ve dolayısıyla yavaşlıyor gibi görünüyor.