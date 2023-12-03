Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş-geliş seferi düzenlenecek
Kaynak: AA
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı bildirildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 17.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
Sıradaki Haber