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Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Güncel
  • 09.05.2024 16:45
  • Giriş: 09.05.2024 16:45
  • Güncelleme: 09.05.2024 16:48
Kaynak: DHA
Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Fotoğraf: DHA

Çanakkale'de, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 22.30 seferi, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferi yapılamayacak.

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