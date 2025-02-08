Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00 seferleri de yapılamayacak.