Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 23.12.2024 10:29
  • Giriş: 23.12.2024 10:29
  • Güncelleme: 23.12.2024 10:33
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.

BirGün'e Abone Ol