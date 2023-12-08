Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Güncel 08.12.2023 12:06 Giriş: 08.12.2023 12:06

Güncelleme: 08.12.2023 12:10 Kaynak: AA

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Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki bazı feribot seferlerinin yapılamayacağı bildirildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ. feribot seferleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00 ve 09.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 saatlerindeki seferler iptal edildi. Tarifedeki diğer feribot seferlerinin ise saatinde yapılması planlanıyor. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında bugünkü tüm seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.