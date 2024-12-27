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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 27.12.2024 18:41
  • Giriş: 27.12.2024 18:41
  • Güncelleme: 27.12.2024 18:43
Kaynak: DHA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
AA

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.

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