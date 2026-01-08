Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

Öte yandan Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki seferler dün de iptal edilmişti.