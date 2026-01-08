Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Kabatepe–Gökçeada ve Geyikli–Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Diğer hatlarda deniz ulaşımının normal seyrinde devam ettiği bildirildi.

Yurt
  • 08.01.2026 09:41
  • Giriş: 08.01.2026 09:41
  • Güncelleme: 08.01.2026 10:12
Kaynak: AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

Öte yandan Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki seferler dün de iptal edilmişti.

BirGün'e Abone Ol