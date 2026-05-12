Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında bayram tarifesi

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Gökçeada ve Bozcaada hattında, Kurban Bayramı dolayısıyla yeni sefer tarifesi uygulayacak.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, 23-31 Mayıs'ta, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yaşanması beklenen yoğunluk dolayısıyla bayram tarifesi uygulanacağı belirtildi.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'de sefer yapılacak.

Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 ve 23.00'da, Bozcaada'dan Geyikli'ye de 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 ve 22.00'de seferler gerçekleştirilecek.