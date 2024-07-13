Gökçeada ve Bozcaada feribotlarında yoğunluk yaşanıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine gitmek isteyenler feribotlar iskelelerinde yoğun kuyruklar oluşturdu. Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında ek seferler konuldu.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine gitmek isteyen tatilciler, Kabatepe ve Geyikli'deki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

15 Temmuz gününün pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte hafta sonu tatili 3 güne çıktı. Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Bozcaada ve Gökçeada, 3 günlük tatilde ziyaretçi akınına uğrdu.

Tatilciler, her iki ilçeye sefer yapılan Kabatepe ve Geyikli'deki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bazı yurttaşlar, sıcak havaya rağmen araçlarından inerek çevrede dolaşmayı tercih etti, bazıları ise yanlarına aldıkları kamp sandalyeleriyle ağaç altında bekledi.

EK SEFELER DÜZENLENDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 20.00'de, Gökçeada'dan 22.00'de, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 18.00 ve 23.55'te, Bozcaada'dan ise saat 19.00 ve 23.30'da ek sefer yapılacağını duyurdu.

Boğaz hattında ise seferlerin Çanakkale-Eceabat tarifeye uygun, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.