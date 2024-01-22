Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yarın yapılacak

Çanakkale'de Gökçeada ve Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin, yarın saatinde yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hatlarında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki tüm feribot seferleri bugün iptal edilmişti.