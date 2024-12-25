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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 25.12.2024 16:44
  • Giriş: 25.12.2024 16:44
  • Güncelleme: 25.12.2024 16:48
Kaynak: DHA
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
Fotoğraf: DHA

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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