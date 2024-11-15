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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın feribot seferi yapılamayacak

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan seferler olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilmeyecek.

Güncel
  • 15.11.2024 14:23
  • Giriş: 15.11.2024 14:23
  • Güncelleme: 15.11.2024 14:25
Kaynak: AA
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale'de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan karşılıklı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

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