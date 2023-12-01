Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Güncel 01.12.2023 14:57 Giriş: 01.12.2023 14:57

Güncelleme: 01.12.2023 14:59 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın arabalı vapur seferi yapılamayacak. Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.