Kültür Sanat
  • 12.09.2025 05:00
Gökçeada’da 14 Eylül’de sanat günleri

Oktay EVSEN

Eylül ayında birincisi gerçekleştirilecek ‘Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim Sanat Günleri’ 22 Eylül’de Gökçeada’da başlıyor. Gökçeada Belediyesi ile Nusret Bey Vakfı’nın düzenlediği 2 günlük etkinlik, sanatçı Ege’nin konseriyle başlayacak.

Birinci gün programında ‘Nusret Bey Vakfı’ etkinlikleri ve müze ziyareti yer alacak. İkinci gün programında ise; ada turu, dans gösterileri ve ‘Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim’ film gösterimi Gökçeada Amfi Tiyatro’da sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

