Gökçeada’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı



Türkiye’nin en büyük adası olan Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Uğurlu köyü Muhtarlığı öncülüğünde, yüzlerce köylü ve vatandaşların katılımıyla ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayı düzenlendi. Saygı Duruşu’nda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından Türk Bayrağı denize yansıtıldı. Havai fişek gösterisi düzenlendi.