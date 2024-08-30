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Gökçeada’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Uğurlu köyünde yüzlerce kişinin katılımıyla ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayı düzenlendi. Türk bayrağı denize yansıtıldı.

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 23:58
  • Giriş: 30.08.2024 23:58
  • Güncelleme: 30.08.2024 23:58
Kaynak: İHA
Gökçeada’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı


Türkiye’nin en büyük adası olan Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü coşkuyla kutlandı. Uğurlu köyü Muhtarlığı öncülüğünde, yüzlerce köylü ve vatandaşların katılımıyla ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle fener alayı düzenlendi. Saygı Duruşu’nda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından Türk Bayrağı denize yansıtıldı. Havai fişek gösterisi düzenlendi.

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