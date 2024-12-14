Gökçek belediyeyi ‘silkelemiş’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelere ilişkin “Silkeleyin” sözlerine tepkiler sürerken Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) AKP’li Melih Gökçek döneminde etkinliklere fahiş ödemeler yaptığı gün yüzüne çıktı. ABB’nin konserler için sanatçı ve gruplara fahiş ödemeler yaptığı iddiası, Kasım 2024’te siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. İktidar medyasının manşetlerinden düşmeyen iddialar belediye yönetimince yalanlansa da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahi tartışmalara katılarak, “Hesabını sorarız” dedi. CHP, iktidarın iddialarına karşı, “Yalanlar-Gerçekler” başlıklı bir çalışma yaptı.

Çalışmada, AKP dönemi ile CHP dönemindeki harcamalar kıyaslandı. BirGün’ün ulaştığı çalışma, etkinlik ödemelerinin AKP döneminde rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

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80 ETKİNLİK 32,9 MİLYON DOLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin verileri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dönemlere göre dolar kuru hesabı üzerinden yapılan çalışmaya göre, AKP döneminde ABB’nin etkinlikleri için 32 milyon 933 bin dolar harcandı. Harcamanın 80 etkinliği kapsadığı bildirildi. En yüksek harcamaya, 21 milyon 966 bin 647 dolar ile 2015 yılında imza atıldığı belirtildi.

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426 ETKİNLİK 30,1 MİLYON DOLAR

Çalışmada, Mansur Yavaş idaresinde geçilen 2019-2024 dönemindeki etkinlik harcamalarının detayları da paylaşıldı. Buna göre, AKP döneminde 80 etkinlik için ödenen 32,9 milyon dolara karşın CHP döneminde gerçekleştirilen 426 etkinlik için yalnızca 30,1 milyon dolar ödeme yapıldığı ifade edildi.