Gökçek döneminde 2.4 milyar liralık kamu zararı: Eski Genel Sekreteri 'imzaladım' dedi, şikayet işleme konmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik” projesine ilişkin soruşturma dosyasında, dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar’ın ifadeleri dikkat çekti.

Üçpınar, iş artışlarını dönemin başkanı Melih Gökçek’in bilgisi dahilinde imzaladığını söyledi. Ancak yapılan suç duyurusu işleme alınmadı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Başkanlığı tarafından 2021-2024 arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamalarla kamu zararına sebep verildiği iddialı soruşturma kapsamında aralarında belediye görevlilerinin de olduğu 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından 24 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında geçmiş belediye yönetiminin tartışmalı işlemlerini gündeme getirmişti. Yavaş, "Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik Yapım İşi" başlığıyla kamuoyuna duyurduğu işleme ilişkin "AKP İl Başkan Yardımcısının şirketine ihale edilmiş. Bu projeyi hazırlayan kişi bu şirketin elemanı çıkıyor. Projeyi yüklenici firma personelinin çizdiği ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı'na onayladığı ortaya çıkınca ihaleye fesat karıştığı anlaşılmıştır. Altı yıldır hiçbir işlem yok. Bir gün ifadeye çağırılmıyor. Niye bunu yaka paça götürmüyorsunuz? Niye bunu ihaleye fesat kapsamına sokmuyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

"Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik Yapım İşi" ile ilgili ABB Teftiş Kurulu’nca yürütülen soruşturma dosyasına göre, Gökçek döneminin Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, toplam 2,4 milyar liralık kamu zararına yol açtığı ifade edilen işle ilgili yürütülen soruşturmada "Konuyu belediye başkanımıza ilettim. İvedik bağlantısının yapılacağından haberdar olduğunu ve iş artışı yapılması gerektiğini bana söylemesi üzerine meclis kararından sonra iş artışını imzaladım. İş artışları bütçeyi etkilediğinden bütün işlerde iş artışlarında Belediye Başkamızın izni aranırdı" ifadesini verdi.

ABB, Melih Gökçek döneminde AK Parti İl Başkan Yardımcısı M.A’nın şirketine, "Hayvanat Bahçesi ve Tema Park Teleferik Yapım İşi" ihalesini vermiş, 3 Aralık 2013'te verilen ihale kapsamındaki işlerin yalnızca yüzde 62 oranında tamamlandığı ancak firmaya yüzde 74,8 oranında ödeme yapıldığı belirlenmişti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı M.A’nın şirketine, bir gerekçe gösterilmeden 28 milyon 116 bin lira tutarında iş artışı yapıldığı tespit edilmişti.

"UYGUN GÖRDÜĞÜNÜ TARAFIMA İLETMESİ ÜZERİNE ONAYLADIM"

Edinilen bilgiye göre, sözleşmede 240 günde tamamlanması gereken iş için yükleniciye toplam bin 540 gün ek süre tanındığı da kayda geçirildi. Usulsüz işlemler nedeniyle açığa çıkan kamu zararının 2013 yılında 57 milyon 793 bin 880 dolar (118 milyon 477 bin TL) düzeyinde olduğu öğrenildi. Güncel döviz kuru üzerinden hesaplandığında kamu zararı yaklaşık 2 milyar 400 milyon liraya ulaşıyor. Söz konusu iddialarla ilgili bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadı. İhale tarihi dikkate alındığında zaman aşımı süresi de dolmak üzere olduğu kaydedildi.

ABB yönetimi, ihaleyle ilgili geriye dönük inceleme gerçekleştirdi. Teftiş Kurulu raporunda, belediye başkanının bilgisi olmadan ödeme onayı alınamayacağı vurgulanırken dosyadaki ifadelerde dönemin Başkanı Gökçek’in sürece "tam bilgi ve sorumlulukla dahil olduğu" yer aldı. Gökçek döneminde Genel Sekreter Yardımcısı olan ve Fen İşleri Daire Başkanlığı görevini yürüten Vedat Üçpınar, müfettişlere verdiği ifadede, "teleferik projesindeki iş artışlarının Gökçek’in bilgisi ve talimatı ile yapıldığını" söyledi. Üçpınar ifadesinde, "Konuyla ilgili Belediye Başkanımızın da bilgisi bulunmaktadır. Belediye Başkanımıza ilettim, bütçenin elverişli olmaması nedeniyle süre uzatımlarını uygun gördüğünü tarafıma iletmesi üzerine onayladım” ifadelerini kullandı.

DANIŞTAY, "BAŞKAN İMZASI OLMADIĞI" GEREKÇESİYLE BELEDİYENİN İTİRAZINI REDDETTİ

ABB'nin, Gökçek ve dosyada adı geçen diğer şüpheliler hakkındaki şikayeti işleme konulmadı. Bunun üzerine ABB, şikayetin işleme konulmamasını Danıştay'a taşıdı. Danıştay Birinci Dairesi tarafından incelenen dosya belediyenin aleyhine karara bağlandı. Danıştay Birinci Dairesi, "Melih Gökçek’in bilgisi olmasına rağmen belgelerde imzası olmadığı" gerekçesiyle belediyenin talebini reddetti.



