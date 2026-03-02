Gökçek dosyalarına takipsizlik verdiği iddia edilmişti: FETÖ firarisi eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan yakalandı

FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, Ankara’da yakalandı. Sakınan’ın, Gökçek hakkındaki iddiaları yargıya taşımadan kapatan isim olduğu iddia edilmişti.

Adalet Bakanlığı ve emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre; Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "terör örgütü üyeliği" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanma" suçlarından yakalama kararı bulunan Sakınan, İçişleri Bakanlığı’nın "gri kategori" listesinde yer alıyordu. Sakınan, bugün (2 Mart) düzenlenen operasyonda yakalandı.

GÖKÇEK DOSYALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki onlarca suç duyurusu için takipsizlik kararı veren savcının FETÖ davasından dokuz yıldır aranan Şadan Sakınan olduğu iddia edilmişti.

Meslekten ihraç edilen eski savcı hakkında adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi.