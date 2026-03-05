Gökçek dosyalarını kapatan isim olduğu iddia edilmişti: Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan 'FETÖ'den tutuklandı

FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakınan’ın, Gökçek hakkındaki iddiaları yargıya taşımadan kapatan isim olduğu iddia edilmişti.

Adalet Bakanlığı ve emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre; Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince "terör örgütü üyeliği" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanma" suçlarından yakalama kararı bulunan Sakınan, İçişleri Bakanlığı’nın "gri kategori" listesinde yer alıyordu. Sakınan, 2 Mart’ta düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sakınan, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Sakınan, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖKÇEK DOSYALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki onlarca suç duyurusu için takipsizlik kararı veren savcının FETÖ davasından dokuz yıldır aranan Şadan Sakınan olduğu iddia edilmişti.