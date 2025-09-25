Gökçek dururken adaletten bahsedilemez

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik önceki gün yapılan operasyona sert tepki gösterdi. Yavaş, "Ben diyorum ki bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adaletten bahsedilemez" dedi.

AKP ve CHP dönemindeki belediyenin etkinlik ve organizasyonlar için harcama raporunu paylaşan Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in evinin usulsüz olduğunu ifade etti.

Yavaş, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda şöyle konuştu: "Konser işiyle başlayalım, defalarca açıklama yaptık. Tek tek incelettik. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişleri de incelemeler yaptılar. Bunların ben uzmanlık alanının bu konu ile ilgili hiç alakası olmadığını tespit ettim. Oysa bu bilirkişiler uzman kişilerden oluşması gerekirdi. Müfettişler bunun üzerine dosyayı savcılığa göndermiş. O da yeni bir bilirkişi heyeti tespit etmiş. Bilirkişi heyeti de bu eski bilirkişinin yaptığı rapor üzerinden kamuoyuna açıklanan raporu açıklıyor. Hesabı neye göre yaptılar?"

‘OĞLUNA İŞ VERMESİ LAZIM’

AKP'li eski Başkan Gökçek'e sert eleştiriler yönelten Yavaş, "Gökçek dönemi dosyalarından ihaleye fesat, kamu zararı iddiasıyla 100'e yakın şikayetimiz oldu. 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildi. Her nasılsa bizim bütün yaptığımız şikâyetler aynı bilirkişiye gitti. 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde ise iddianame düzenlendi. Yargılanacak, yargılandıktan sonra mahkeme cezayı kesinleştirdikten sonra biz o insanlara suçlu diyebileceğiz. Bu dosyalardan iki tanesi Melih Gökçek'in tarafı olduğu dosyalar. Bazılarına hiçbir işlem yapılmadı. Peki, bu niye böyle oldu?" dedi.

Belediyenin paralarının Gökçek'in oğlunun futbol hevesine gittiğini kaydeden ABB Başkanı, "Oğluna iş vermesi lazım. Babası ona futbol takımı almış. Bazı şirketlerden ihale vermek suretiyle ve bir de hafriyat gelirini, belediyenin oldukça büyük gelirini Osmanlıspor’a vermiş. Sayın Mustafa Tuna gelir gelmez bunu sonlandırdı. Kamu zararı ne kadar olursa gözaltına alırsınız?" ifadelerini kullandı.

Gökçek'in FETÖ'den yargılanması gerektiğini kaydeden Yavaş, "Melih Gökçek'e hiçbir şey yapmıyorlar ama şu gerçek ortaya çıkıyor. O sıralar sayın Cumhurbaşkanı görevden alınmasını istedi. Nazlandı nazlandı aylar sonra bıraktı. 'Cinler kandırdı' deyip kurtulmaya başladı. FETÖ'den de Gökçek ve ailesi yargılanmadan bu ülkede adaletten bahsedemezsiniz."