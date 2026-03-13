Gökçek: “Güle oynaya Erdoğan’dan iki puan yer, seçimi kaybettirebilirdim”

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2017 yılında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle görevinden ayrılmasıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Gökçek, o dönemde isterse Erdoğan’a seçim kaybettirebileceğini ancak bunu yapmadığını öne sürdü.

AKP’li Gökçek, görevden alınma süreci hakkında ilk kez Sinan Burhan’a konuştu. Görevden ayrılmasının kendisi için zor olduğunu belirten Gökçek, “De ki Melih Gökçek sen o görevden alınmana üzüldün mü üzülmedin mi? Üzüldüm tabii. İnsanım ben netice itibarıyla. Üzüldüm.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini görevden alma yetkisi olduğunu ifade eden Gökçek, “Yalnız alamaz mıydı? Alırdı. Niye? Getiren kendi. Mevkiyi veren kendi. Alan kendi.” sözlerini kullandı.

“ADAMCAĞIZ” DİYEREK ERDOĞAN’IN KANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Görevden alınma sürecinde bazı çevrelerin Erdoğan’a farklı bilgiler verdiğini savunan Gökçek, “Orada bir şeye inandırıldı. Melih Gökçek 18 puan. Düşük alıyor. Kesin seçim kaybediliyor. Bu fikri kalkıp önüne koydular adamcağızın” dedi.

Süreçte kendisi hakkında çeşitli iddiaların yayıldığını söyleyen Gökçek, “Daha sonra beni sevmeyen birtakım insanlar ortada çok ciddi dedikodu çıkartmaya başladılar. Tayyip Erdoğan Melih Gökçek'i görevden alabilir mi? Alamaz mı? Alamaz.. Niye alamaz? Melih'te vesika var. Evrak var kayıt var. Evrak var. Bilmem şu var bu var. Her türlü dedikodu. Evrak var. Dolayısıyla alamaz.” ifadelerini kullandı.

“GÖREVDEN ALMASA TARTIŞMA ÇIKARDI”

Bu iddiaların Erdoğan’ı zor durumda bıraktığını savunan Gökçek, “Öyle deyince eğer Recep Tayyip Erdoğan beni görevden almamış olsaydı o zaman kendisi için bir tartışma çıkardı. Mecbur bıraktılar. Hiçbir zaman Tayyip Bey'e kızmadım” dedi.

Gökçek ayrıca Erdoğan’ın siyasi konumunu düşündüğünü belirterek, “Elbette nefis olarak zordur da şunu söyleyeyim ben. Ya bir adam var bu adam sadece Türkiye'ye değil dünyadaki Müslümanlara yardım ediyor. Doğru orası, evet” ifadelerini kullandı.

“GÜLE OYNAYA İKİ PUAN KAYBETTİRİRDİM”

Gökçek, o dönem siyasi bir hamleyle Erdoğan’a zarar verebileceğini ancak bunu yapmadığını iddia ederek şu sözleri söyledi:

“Onun Cumhurbaşkanlığından iki puanlandırıyor orada. İki puan yer mi Melih Gökçek, Güle oynaya yer.

Ben de onu düşürüyorum. Parti kuruyorum. Veya parti kurmuyorum aleyhte konuşuyorum. Şu bu.

Ve düşürüyorum. Ve yarın öleceğiz. Gideceğiz. Hiç çare yok. Ahirete gittik. Şimdi Afrika'daki Myanmar'daki efendime söyleyeyim Filistin'deki Suriye'deki.

Bütün Müslümanlar ahirete gittiğim zaman benden hesap sormayacak mı? Ey Gökçek sen nefsini kullandın. Tamam nefsin kazandı. Ama Tayyip'i kaybettirdin. Ama ne oldu? Bütün dünyadaki Müslümanlara zarar verdin. Allah'a ben nasıl hesap vereyim ya?”

CHP İÇİN “CİHAT” DEDİ

Gökçek, aynı programda CHP’ye yönelik sözleriyle de gündeme geldi. Programda “Niye sürekli CHP ile uğraşıyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Gökçek, “Şimdi her dönemin cihadı vardır. Bu dönemin cihatı da bu adamlarla boğuşmaktır.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama sosyal medyada tepki topladı. Gökçek ise eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “cihat” kavramının farklı anlamları olduğunu savundu ve yapay zekâdan alıntıladığı bazı tanımları paylaştı.