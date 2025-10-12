Gökçek’e neden dokunulmuyor?

İktidarın muhalefet belediyelerine yönelik yargı operasyonu kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yeni bir hamle geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’ndan ABB konserlerine yönelik soruşturma izni istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların ilk dalgası, Ankara 23 Eylül’de yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporunu, MASAK incelemesini, Sayıştay incelemesini ve bilirkişi raporlarını 23 Eylül’de gerçekleştirilen operasyona dayanak gösterdi. Başsavcılık, ABB’nin 32 konser hizmet alımında belediyenin, 154 milyon 453 bin 221 TL zarara uğratıldığını savundu.

ABB’ye yönelik soruşturma tartışması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etmesiyle alevlendi.

HER KURUŞUN KAYDI VAR

Yavaş, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Mülkiye Müfettişleri ve MASAK yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yaptığını belirten Yavaş, özetle şunları kaydetti:

"Belgeler, dosyalar, hesaplar satır satır incelendi. Sonuç açık ve nettir. Her işlemimiz şeffaftır, her kuruşun kaydı vardır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almasına gerek yoktur. Görev sürem boyunca her adımımı hukukun evrensel ilkeleri, demokratik değerler ve kamu vicdanı doğrultusunda attım. Ankara halkının bir kuruşunun, bir imzasının hesabını vermekten hiçbir zaman çekinmedim. Bugün bir kez daha açıkça söylüyorum: Hiçbir iddia, hiçbir girişim; şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Çünkü ben doğruyu yaptım. Çünkü ben milletimin emanetini namus bildim.”

KAPIMIZ ADALETE AÇIK

Gökçek dönemiyle ilgili soruşturmalar yapılmasını beklerken adına soruşturma izni istenmesini de eleştiren Yavaş, “Yapılan çifte standartlar hukuk devletinin üzerine gölge düşürmektedir. Bizim kapımız devlete de adalete de sonuna kadar açıktır. Bizim kapımızı çalmak kolaydır, çünkü biz hesap vermekten korkmayız. Zor olan, kirli kapıların önüne gitmektir. Siz o kapıları atladınız” ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konserleriyle ilgili soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni istemesine çok sayıda siyasi de eleştirilerde bulundu.

CHP’LİLERDEN TEPKİ

Yaşananlara tepki gösteren siyasetçiler, şunları dile getirdi:

•CHP Sözcüsü Deniz Yücel:

Ankara’yı parsel parsel satanlar ifadeye bile çağrılmazken 31 Mart’ta Ankara’da 10 kişiden 6’sının oyunu almış bir belediye başkanına, Ankara’ya ve Ankaralılara hizmetin ta kendisine soruşturma izni isteniyor. Bu soruşturma izni, Mansur Yavaş’a değil, Ankaralıların iradesinedir. Yavaş’ın yanındayız.

•CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci:

Soruşturma izni talep edilmesi, yargı baskısının yeni bir sürecidir. Ortada ne hukuka uygun bir gerekçe, ne de kamu zararına dair somut bir tespit vardır. Buna rağmen, ‘Soruşturma izni’ talebiyle oluşturulmak istenen algı, Ankara’da dürüst, şeffaf ve israfı bitiren belediyeciliği hedef almaktadır.

•CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

Yine iktidara yakın medyadan öğrendik. Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle istenen bu izin hukuki değil, apaçık siyasidir. Sizden korkan sizin gibi olsun.

•CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek:

Mansur Yavaş bir emeklinin, ‘Bugün de kesilmedi çok şükür’ dediği ödenmiş su faturasıdır. Eczanede eli cüzdanına gidip geri dönenin, sessizce aldığı ilaçtır. Millet kimin dürüst çalıştığını, kimin cebini doldurduğunu çok iyi biliyor. Hiç merak etmeyin. Not ediyor. Ankaralı 31 Mart’ta yüzde 60.43’lük tokadı attı zaten. O tokat sadece bir seçim sonucu değildi. Yolsuzluğa, kibre, kumpasa atılan bir tokattı. Kuyruk acınızı anlıyoruz ama bu gol çıkmaz. Rezaletin kitabını yazıyorsunuz.