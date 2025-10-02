Gökçek’in Audi sevgisi: Genel sekreterine lüks araç almış

Diyanet İşleri Başkanlığı için alınan Audi A8, kamudaki lüks araç saltanatının simgelerinden biri oldu. Kamu kurumlarının filosundaki araç sayısı 2025 itibarıyla 120 bine dayandı. Kamu envanterindeki 120 bine yakın aracın yanı sıra kiralık araçlarla birlikte toplam araç sayısı 300 bine ulaştı.

USULE AYKIRI KİRALAMA

Kamuoyu, “Ali Erbaş’ın Audi A8’ini” tartışırken kamudaki Audi sevdasının başka kurumlara da yayıldığı tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın gündeme getirdiği yolsuzluk dosyaları ile anılan Melih Gökçek döneminde belediyeye, çok sayıda lüks araç kiralandığı belirlendi. BirGün Gazetesi’nin edindiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 2014 yılında 46 adet araç kiraladı. Kiralanan araçların bir bölümünün, yasak olmasına karşın yabancı menşeli olduğu kaydedildi.

Öte yandan araçların bazılarının silinir hacminin, “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller” hakkında yayımlanan kararda belirtilenin çok üzerinde olduğu belirtildi. Temel esaslara aykırı yapılan kiralamaya ilişkin denetimde, Melih Gökçek’in Genel Sekreteri için sıfır kilometre Audi A8 kiralandığı belgelendi. Audi A8’in yanı sıra özel kalem müdürlüğü kadrosu için beş adet Passat, dört adet de Audi A6 kiralandığı kayda geçirildi. İhale kapsamında ABB’nin mevzuatlara aykırı kiraladığı araçların toplam sayısının 36 olduğu vurgulandı.

2014’TE 7,9 MİLYON TL

2014 yılında gerçekleştirilen ve mevzuata aykırılıklar içeren araç kiralamanın ABB’ye maliyeti de hazırlanan denetim raporu ile ortaya konuldu. Buna göre, belediye 2024 yılında kiraladığı ve büyük bölümü lüks olan 36 araç için 7 milyon 976 bin 761 TL ödedi.