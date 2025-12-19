Gökçek’in konut mızıkçılığı: Belediye konutunun anahtarını vermiyor

ABB eski başkanı Melih Gökçek’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Dikmen Vadisi’ndeki lojman villalarıyla ilgili Yargıtay’ın kesinleşmiş kararına karşın yeni bir hukuksuzluğa daha imza attığı bildirildi.

Yargı kararının ardından konutta, “işgalci” konumunda bulunan Gökçek’in, belediye lojmanını tahliye ettiği ancak konutun anahtarını belediyeye teslim etmediği öğrenildi.

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi taşınmazın anahtarının teslim alınabilmesi için Kaymakamlığa başvurdu. Sürecin, “idari yollarla çözülmesi için” resmi girişimlerin başlatıldığı ifade edildi.

NE OLDU?

Melih Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanlığı görevini sürdürürken belediyeye ait dört lojman villanın satış ihalesini gerçekleştirdi. İhaleyi Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile iki avukatı kazandı.

ABB Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam eden Gökçek’in konutlarda fiilen yaşadığı sırada satış işlemi tamamlandı.

SUDAN UCUZ

Dört lojman villa, 2018 yılında Gökçek ailesi tarafından 7 milyon 900 bin TL’ye satın alındı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, satışlara yönelik suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, satın alma işleminin usulsüz olduğuna hükmederek taşınmazın ABB’ye iadesine karar verdi. Yargıtay da mahkeme kararını onadı. Yargıtay, ihalenin kanuna aykırı olduğuna hükmetti.