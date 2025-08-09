Gökçek’in kurnazlığı: Şikâyeti boşa çıktı, “Kurtardık” dedi

BirGün/ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait Etimesgut Hafriyat Döküm Sahası’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre İl Denetim Şube Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos’ta denetim gerçekleştirildi.

İhbar üzerine gerçekleştirildiği belirtilen denetimde herhangi bir aksaklığa rastlanmadığı rapor edildi. Belediyeye, denetim ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ankara Valisinin bilgileri bulunduğu bildirildi.

ABB başkanlığından 2017 yılında istifa ettirilen Melih Gökçek, denetimden bir gün sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bu bir ihbardır” diyerek, Çevre Bakanlığı’na ait olduğunu belirttiği ve “Altın değerinde” olarak nitelendirdiği arsaya ABB tarafından hafriyat döküldüğünü iddia etti.

DOĞAYA KAZANDIRMA

Gökçek’in işaret ettiği alanın, 2013 yılında ABB adına, “Hammadde üretim izin belgesi” düzenlenen ve taş ocağı ruhsatı verilen alan olduğu öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, saha içerisinde rezervin tükendiğine yönelik 2025 yılı içinde ABB’yi bilgilendirdiği belirtildi.

Alanda, 4 Temmuz itibarıyla “Bitkisel toprakla doldurularak ağaçlandırılması ve hafriyat dökümü yapılarak alanın doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarına” başlandığı kaydedildi.

Bakanlık yetkililerinin alanda yaptığı incelemede ise herhangi bir aykırılık tespit edilmediği aktarıldı. ABB kaynakları da “Kesinlikle proje sınırları dışına döküm yapılmamaktadır, toprak kaymasını önlemek için dolgu malzemesi de kullanılmaktadır” açıklamasında bulundu.

KURUM’A TEŞEKKÜR

Denetimde herhangi bir aksaklık tespit edilememesinin ardından Gökçek’in, yeni bir paylaşım daha yapması dikkati çekti. Yeni paylaşımında Gökçek, “Cinayet durduruldu. Çevre Bakanımız Murat Kurum’a teşekkürler. Ankara’nın göbeğindeki arsayı kurtardık” ifadelerini kullandı.